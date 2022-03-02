YouTube заблокировал каналы НТВ более чем в 70 странах

В сообщении говорится, что в будущем ожидают более радикальных мер от администрации видеохостинга.

«Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов — вопрос времени... Сайт, приложения и VPN вам в помощь. Ждём вас на светлой стороне Интернета», - отметили в НТВ.

Ранее Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества, сообщает RT.