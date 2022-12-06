YouTube заблокировал канал RT Balkan

Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan. Об этом сообщил телеканал в Telegram.

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

По словам главреда Елены Милинчич, действия YouTube говорят о несвободе СМИ на Западе. Она отметила, что публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

«Запад испугал контент RT на сербском языке?» — задалась вопросом журналистка.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать доступ к «Первому каналу», «Вечернему Урганту» и «Минуте славы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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