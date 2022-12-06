YouTube заблокировал канал RT Balkan

Около 800 единиц техники переданы Москвой в другие регионы за 10 месяцев этого года Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро открыто досрочно Тематический поезд «Помогать по пути» запущен по Арбатско-Покровской линии Президент России объявил благодарность Московскому зоопарку Синоптики прогнозируют в столичном регионе в предстоящие выходные сильный снегопад