YouTube заблокировал канал RT Balkan
Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan. Об этом сообщил телеканал в Telegram.
По словам главреда Елены Милинчич, действия YouTube говорят о несвободе СМИ на Западе. Она отметила, что публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.
«Запад испугал контент RT на сербском языке?» — задалась вопросом журналистка.
Ранее Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать доступ к «Первому каналу», «Вечернему Урганту» и «Минуте славы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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