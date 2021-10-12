YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»
Канал Владислава Позднякова - лидера националистического объединения «Мужское государство» был заблокирован на YouTube.
Причиной блокировки, веротятно, стали нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний, сообщает TJournal.
Ранее 11 октября Поздняков рассказал, что представители Telegram сообщили ему о грядущей блокировке его канала из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. На следующий день после уведомления Telegram о возможной блокировке канал Позднякова, в котором было почти 100 тысяч подписчиков, перестал быть доступен.
Организация «Мужское государство» - российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если оно нарушает закон.
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