YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»

Канал Владислава Позднякова - лидера националистического объединения «Мужское государство» был заблокирован на YouTube.

Причиной блокировки, веротятно, стали нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний, сообщает TJournal.

Ранее 11 октября Поздняков рассказал, что представители Telegram сообщили ему о грядущей блокировке его канала из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. На следующий день после уведомления Telegram о возможной блокировке канал Позднякова, в котором было почти 100 тысяч подписчиков, перестал быть доступен.

Организация «Мужское государство» - российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если оно нарушает закон.

