Песков: если «Мужское государство» нарушает закон, то правоохранители должны реагировать
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если они нарушают закон, сообщает ТАСС.
«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков и его сторонники потребовали от сети ресторанов «Тануки» удалить из своих соцсетей фото с темнокожим мужчиной и радужным принтом, а также извиниться, но получили отказ.
Позже в сети «Тануки» обвинили «Мужское государство» в угрозах в свой адрес, DDOS-атаке на свой сайт и сервис доставки, а также в том, что представители движения сообщают правоохранителям ложные сообщения о минировании ресторанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Консул КНДР погиб в ДТП в Приамурье
- Песков: Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров
- В Кремле заявили о невмешательстве в отношения Украины и США
- Песков заверил, что у Путина необходимый защитный уровень антител
- ОП Москвы: К корпусу наблюдателей за выборами присоединились 15 тыс человек
- Песков: если «Мужское государство» нарушает закон, то правоохранители должны реагировать
- Качество строительства 120 домов по реновации проверено в Москве с начала года
- Мурашко заявил о риске смерти в течение шести месяцев после перенесённого COVID-19
- Неизвестные заявили о минировании Мосгорсуда
- «Плавающую» приватизацию запустят в РФ с 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru