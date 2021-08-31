Песков: если «Мужское государство» нарушает закон, то правоохранители должны реагировать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если они нарушают закон, сообщает ТАСС.

«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков и его сторонники потребовали от сети ресторанов «Тануки» удалить из своих соцсетей фото с темнокожим мужчиной и радужным принтом, а также извиниться, но получили отказ.

Позже в сети «Тануки» обвинили «Мужское государство» в угрозах в свой адрес, DDOS-атаке на свой сайт и сервис доставки, а также в том, что представители движения сообщают правоохранителям ложные сообщения о минировании ресторанов.

