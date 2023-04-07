YouTube заблокировал канал комика Андрея Бочарова
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского комика Андрея Бочарова. Об этом сообщил сам артист в Telegram.
По его словам, причиной блокировки в американской компании назвали якобы «дискриминационные высказывания автора».
«YouTube просто не вынес моего канала», - прокомментировал случившееся Бочаров.
По его словам, на нем были представлены ролики исключительно сатирического содержания.
У канала было 250 000 подписчиков.
Бочаров добавил, что продолжит выкладывать свои ролики в соцсетях, а YouTube назвал «вражеской платформой».
Ранее YouTube заблокировал каналы дизайнера Артемия Лебедева, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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