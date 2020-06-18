Telegram без блокировки

Борьба с мессенджером Павла Дурова закончилась. Длившаяся более двух лет и приобретавшая за это время для кого курьезные, а для кого критические формы, эта борьба так и не привела к блокировке популярного ресурса, как того требовало решение суда. А, напротив, выставила в нелепом свете ответственное за блокировку ведомство и тех, кто разделял стремление наказать строптивый мессенджер. Telegram был запрещен в России еще в апреле 2018 года по решению суда. Но даже после блокировки мессенджер продолжал работать на территории России. Решение отказаться от блокировки, как говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора, согласовано с Генпрокуратурой. Отмечается также, что в ведомстве позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Telegram, отказавшийся в рамках «закона Яровой» передавать ФСБ России ключи для дешифровки сообщений пользователей, безуспешно пытались блокировать с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Дуров категорически отказался выполнять «закон Яровой», назвав его антиконституционным и технически нереализуемым. Так оно и вышло. Как напоминает «Лента.ру», попытки Роскомнадзора блокировать мессенджер приводили к веерным блокировкам миллионов других сайтов. Эти действия стали причиной перебоев в работе многих других популярных сервисов и соцсетей. Крупные игроки интернет-индустрии назвали эти действия «неожиданным ударом по всему рунету».

Но все это время Telegram продолжал функционировать. Пользователи обходили блокировки при помощи VPN и других средств. Более того, об использовании именно этого мессенджера открыто заявляли крупные чиновники. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о преимуществах Telegram перед другими мессенджерами, в том числе с точки зрения безопасности. Со временем «активная фаза боевых действий» против Telegram тихо сошла на нет.

В мае этого года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о прекращении блокировки Telegram. На это отреагировал и сам Павел Дуров, отметив, что компания за шесть лет эффективно научилась бороться с терроризмом, не нарушая права пользователей на тайну переписки. Разблокировка мессенджера, по его словам, способствовала бы развитию инновационной и национальной безопасности России.

В депутатской инициативе отмечается, что Telegram де-факто стал «официальным сервисом» госорганов, а «декларативная блокировка мессенджера» наносит урон престижу государственной власти. Два года потребовалось на осознание лежавшей все это время на поверхности мысли. Два года. Какой тут престиж.

