YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о блокировке своего канала на платформе Youtube.

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По мнению Лебедева, сервис заморозил его канал из-за того, что на него «накидали незаконных страйков».

Дизайнер также выразил мнение о YouTube, заявив, что у платформы «тупые правила». По его словам, канал блокируется при наличии трех страйков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Youtube
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