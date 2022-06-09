YouTube удалил канал пранкеров Лексуса и Вована

По их словам, действия площадки заставляют усомниться в том, что она действительно «свободная», и их видео не понравились «кому-то за океаном».

«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — подчеркнули пранкеры.

Вован и Лексус также предположили, что таким образом на Западе «пытаются зачистить за собой следы преступных слов» и добавили, что «весь интернет удалить не удастся».

Ранее экс-президент США Джордж Буш-младший подтвердил Лексусуи Вовану, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона, сообщает RT.