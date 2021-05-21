Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись телефонной беседы опубликована на YouTube.
Лже-Кличко сообщил главе государства о своем намерении уйти в отставку из-за якобы давления со стороны Зеленского и попытки его унизить.
Украинский лидер не стал спорить с решением «Кличко», отметив, что слова о публичном унижении — «новость» для него. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что «мэр» позвонил ему глубокой ночью и предложил созвониться на следующий день.
В свою очередь, «Кличко» отказался перезвонить завтра, заявив, что завтра он встретится с президентом. Зеленский согласился, на этом телефонная беседа закончилась.
Как позже сообщил пранкер Владимир Кузнецов в беседе с изданием Daily Storm, запись телефонного разговора с Зеленским была сделана ранее. Пранкеры вспомнили о материале и опубликовали его из-за заявлений украинского президента о том, что Кличко часто ему звонит и пытается встретиться.
Накануне Зеленский в ходе пресс-конференции назвал неправильным публичное поведение Кличко, отметив, что киевский мэр постоянно пишет ему, звонит и пытается записаться на прием.
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