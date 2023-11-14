YouTube решил требовать маркировать созданный нейросетями контент
Видеохостинг YouTube начнет требовать от авторов видео помечать созданный при помощи нейросетей контент для, сообщила платформа в своем блоге.
Отмечается, что новые правила заработают в ближайшие месяцы, а делается это для того, чтобы бороться с ложной информацией на площадке. Особое внимание будет уделяться контенту по «острым темам»: конфликты, здравоохранение, высказывания официальных лиц.
Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, сообщается на сайте компании OpenAI. Отмечается, что бот может создавать музыку, голос, ритм и исполнение композиции. Запросы пользователей выполняются под ключ, заявили в компании.
Для создания песни пользователю нужно выбрать жанр и попросить чат-бот придумать слова по определенной тематике. Нейросеть генерирует треки продолжительностью до 40 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru