YouTube решил требовать маркировать созданный нейросетями контент

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, сообщается на сайте компании OpenAI. Отмечается, что бот может создавать музыку, голос, ритм и исполнение композиции. Запросы пользователей выполняются под ключ, заявили в компании.

Для создания песни пользователю нужно выбрать жанр и попросить чат-бот придумать слова по определенной тематике. Нейросеть генерирует треки продолжительностью до 40 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

