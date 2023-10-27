«Гнать из профессии?» Вассерман пообещал не менять на нейросеть всех журналистов
Переучиваться на землекопов следует мастерам рерайта и фейковых новостей, а не «настоящим журналистам», объяснил в эфире НСН Анатолий Вассерман.
Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН успокоил часть журналистов, испугавшихся его предложения поменять их на искусственный интеллект (ИИ).
Ранее Вассерман заявил, что нейросети уже научились очень хорошо «пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку». В этой связи он призвал журналистов осваивать профессии землекопа и швеи-мотористки.
«Мой призыв относится к тем, кто в совершенстве освоил рерайтинг, кликбейт и фейк-ньюс, а тех, кто работает в творческих направлениях, я не собираюсь гнать из профессии. Я четко сказал, что к настоящим журналистам у меня претензий нет, в конце концов я и сам журналист с более чем 30-летним стажем», - сказал Вассерман.
Он также допустил, что ИИ мог бы заменить некоторых депутатов Госдумы, однако не стал называть их имена.
«Никого из коллег называть не буду, хотя соглашусь, что среди депутатов тоже есть люди, освоившие только формальную часть этой работы, а не содержательную», - заключил собеседник НСН.
Ранее актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс, говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нейросеть может заменить «бубнильщиков», но не хороших актеров, несущих эмоциональный посыл.
Кликбейт – это написание ярких заголовков, не соответствующих содержанию текста и вводящих читателя в заблуждение.
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