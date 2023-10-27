«Гнать из профессии?» Вассерман пообещал не менять на нейросеть всех журналистов

«Мой призыв относится к тем, кто в совершенстве освоил рерайтинг, кликбейт и фейк-ньюс, а тех, кто работает в творческих направлениях, я не собираюсь гнать из профессии. Я четко сказал, что к настоящим журналистам у меня претензий нет, в конце концов я и сам журналист с более чем 30-летним стажем», - сказал Вассерман.

Он также допустил, что ИИ мог бы заменить некоторых депутатов Госдумы, однако не стал называть их имена.

«Никого из коллег называть не буду, хотя соглашусь, что среди депутатов тоже есть люди, освоившие только формальную часть этой работы, а не содержательную», - заключил собеседник НСН.

Ранее актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс, говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нейросеть может заменить «бубнильщиков», но не хороших актеров, несущих эмоциональный посыл.

Кликбейт – это написание ярких заголовков, не соответствующих содержанию текста и вводящих читателя в заблуждение.

