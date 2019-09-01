YouTube перестанет показывать реальное количество подписчиков

YouTube прекратит отражать реальное количество подписчиков каналов. Причиной стали изменения в правилах видеохостинга.

Вместо точного числа подписчиков на YouTube-каналах можно будет увидеть округленные трехзначные числа . Например, вместо 1 433 957 подписчиков будет указано 1.43M.

По мнению представителей Google, подобный подход к статистике подписчиков позволит их «успокоить». Однако, аналитики считают, что компания намерена монетизировать еще один вид своих услуг. Данные о подписчиках являются определяющими для рекламодателей и аналитиков. Чтобы получить эти сведения, ридется пользоваться официальными сервисами, активно продвигающими платные функции.

Ранее глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв в эфире НСН рассказал, стоит ли заклеивать камеру и микрофон в ноутбуке ради безопасности.

