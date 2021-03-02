RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции речи Трампа
Телеканал RT получил предупреждение от администрации видеохостинга YouTube за трансляцию выступления бывшего президента США Дональда Трампа с конференции консерваторов в Орландо.
По данным сервиса, в видео с обращением Трампа «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации».
В свою очередь, представители телеканала считают, что позиция YouTube — «очень простая цензура».
«В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
Позже YouTube удалил размещенный на канале RT видеоролик с речью Трампа.
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