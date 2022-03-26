YouTube-канал пранкеров Вована и Лексуса заблокировали
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
В сообщении на канале указано, что он заблокирован за нарушение правил сообщества.
Ранее Вован и Лексус позвонили британскому министру обороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В беседе Уоллес признался, в частности, что в Великобритании заканчиваются запасы противотанковых установок из-за отправки большого их количества на Украину.
Кроме того, пранкеры разыграли министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая в разговоре рассказала об ущемлении прав русских в стране и пообещала усложнить деятельность РФ в Интерполе.
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