YouTube-канал пранкеров Вована и Лексуса заблокировали

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Ранее Вован и Лексус позвонили британскому министру обороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В беседе Уоллес признался, в частности, что в Великобритании заканчиваются запасы противотанковых установок из-за отправки большого их количества на Украину.

Кроме того, пранкеры разыграли министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая в разговоре рассказала об ущемлении прав русских в стране и пообещала усложнить деятельность РФ в Интерполе.

