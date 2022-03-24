Российские пранкеры выложили видео с розыгрышем британского министра обороны
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали вторую часть разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом якобы от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Британский министр обороны в своем ответе заявил, что готов поддержать любой выбор Киева даже в вопросе продолжения украинской ядерной программы.
Ответственность за розыгрыш пранкеры взяли на себя еще 21 марта, тогда же они выпустили на своем YouTube-канале. анонс «интервью Уоллеса». Уоллес в выложенном фрагменте подчеркнул, что подобные вопросы планирует обсуждать с премьер-министром Великобритании.
При этом Уоллес еще 17 марта рассказал в Twitter о попыток розыгрыша со стороны россиян. Он отметил, что после нескольких вопросов, которые ему показались странными, он завершил беседу.
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