Явлинского отпустили домой после операции на сердце

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся домой после перенесённой операции на сердце. Его выписали из стационара в связи с удовлетворительным состоянием, а также на фоне роста заболеваемости COVID-19

В самое ближайшее время политик возобновит работу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яблока». О госпитализации 69-летнего Явлинского было объявлено 27 сентября. На следующий день ему сделали операцию радиочастотной катетерной абляции сердца. Это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма.