Явлинского отпустили домой после операции на сердце

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся домой после перенесённой операции на сердце. Его выписали из стационара в связи с удовлетворительным состоянием, а также на фоне роста заболеваемости COVID-19

В самое ближайшее время политик возобновит работу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яблока». О госпитализации 69-летнего Явлинского было объявлено 27 сентября. На следующий день ему сделали операцию радиочастотной катетерной абляции сердца. Это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма.

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Член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин говорил, что состояние здоровья основателя партии не вызывает серьёзных опасений. 29 сентября сам Явлинский рассказал об успехе хирургического вмешательства.

На прошедших выборах в Госдуму «Яблоко», по официальным данным, заручилось поддержкой 1,33% избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, не преодолев 5% барьер для прохождения в парламент, партия также не добрала до 3%, которые позволяют получать государственное финансирование деятельности.

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ФОТО: Facebook/yavlinsky.yabloko
ТЕГИ:ЯблокоСердцеГригорий Явлинский
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