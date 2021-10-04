Явлинского отпустили домой после операции на сердце
Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся домой после перенесённой операции на сердце. Его выписали из стационара в связи с удовлетворительным состоянием, а также на фоне роста заболеваемости COVID-19
В самое ближайшее время политик возобновит работу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яблока». О госпитализации 69-летнего Явлинского было объявлено 27 сентября. На следующий день ему сделали операцию радиочастотной катетерной абляции сердца. Это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма.
Член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин говорил, что состояние здоровья основателя партии не вызывает серьёзных опасений. 29 сентября сам Явлинский рассказал об успехе хирургического вмешательства.
На прошедших выборах в Госдуму «Яблоко», по официальным данным, заручилось поддержкой 1,33% избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, не преодолев 5% барьер для прохождения в парламент, партия также не добрала до 3%, которые позволяют получать государственное финансирование деятельности.
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