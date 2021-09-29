Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце

«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — написал Явлинский.

По словам политика, некоторое время он будет оставаться в больнице под присмотром медиков.

В понедельник СМИ сообщили, что Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем и находится в среднетяжелом состоянии. При этом член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что Явлинский находится у своего лечащего врача и его состояние не вызывает опасений.

Позже в пресс-службе «Яблока» рассказали, что сооснователь партии находится в одной из столичных больниц и чувствует себя удовлетворительно.

