Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце
Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — написал Явлинский.
По словам политика, некоторое время он будет оставаться в больнице под присмотром медиков.
В понедельник СМИ сообщили, что Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем и находится в среднетяжелом состоянии. При этом член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что Явлинский находится у своего лечащего врача и его состояние не вызывает опасений.
Позже в пресс-службе «Яблока» рассказали, что сооснователь партии находится в одной из столичных больниц и чувствует себя удовлетворительно.
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