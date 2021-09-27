«Никакого тяжелого состояния»: Митрохин рассказал о самочувствии Явлинского

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Явлинского. Политик якобы попал в больницу с жалобами на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, его состояние оценивается как среднетяжелое.

«Никакого тяжелого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него», — подчеркнул Митрохин.

Соратник Явлинского добавил, что политик «скоро должен выйти на связь».

