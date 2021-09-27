«Никакого тяжелого состояния»: Митрохин рассказал о самочувствии Явлинского
Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский находится у своего лечащего врача, его состояние не вызывает опасений. Об этом рассказал член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации Явлинского. Политик якобы попал в больницу с жалобами на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, его состояние оценивается как среднетяжелое.
«Никакого тяжелого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него», — подчеркнул Митрохин.
Соратник Явлинского добавил, что политик «скоро должен выйти на связь».
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