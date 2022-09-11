Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
На муниципальных выборах в Москве к 17:00 проголосовали 32,2% избирателей. Данные общей явки сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов.
«На 17.00 в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733, на участках выдано бюллетеней 610 202. Итого общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель для муниципальных выборов в Москве», - отметил Асафов.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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