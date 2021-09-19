Политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом
Число проголосовавших на дому на сентябрьских выборах меньше, чем на прошедшем голосовании по поправкам к Конституции заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с агентством городских новостей «Москва».
«Итоговые результаты проголосовавших на дому объявит Мосгоризбирком. Но в целом можно сказать, что на сегодняшний день количество тех, кто голосовал на дому на этих выборах, по сравнению с предыдущим голосованием по поправкам в Конституцию, меньше. Здесь сыграло свою роль удобное дистанционное голосование. <…> Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно», - заявил Алексей Чеснаков.
По его словам, благодаря удобству дистанционного голосования в нем приняли участие те, кто раньше голосовал на дому.
«Мне кажется, что итоговый результат не очень сильно будет зависеть от числа тех, кто проголосовал на дому. Опять же потому, что очень большое число избирателей приняли решение голосовать электронно, дистанционно. Это, конечно, позитивный факт, позволяющий увеличивать количество граждан, которые реализуют свое конституционное право по формированию власти», - сказал Алексей Чеснаков.
Сегодня в России завершается трёхдневное голосование. По последним данным, явка на выборах в Госдуму превысила 36%.
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