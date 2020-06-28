Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за три дня явка составила 28,46%

В голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие 28,46% избирателей. Такие данные приводит председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

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Всего около 30 млн граждан России изъявили свою волю по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. С учетом дистанционного электронного голосования в процедуре приняли участие 30 917 512 россиян, уточняет Газета.ru.

Напомним, голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаГолосованиеКонституция РФКонституция
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