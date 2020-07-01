Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 55,22% за шесть дней

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в среднем по России за шесть дней составила 55,22%. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, за шесть дней в России проголосовали 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования.