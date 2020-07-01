Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 55,22% за шесть дней
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в среднем по России за шесть дней составила 55,22%. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.
По данным ЦИК, за шесть дней в России проголосовали 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования.
По мнению Памфиловой, высокая явка говорит о том, что формат голосования, которое проходит в течение нескольких дней, удобен для россиян, отмечает Газета.ru.
Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.
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