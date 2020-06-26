Явка на электронное голосование по Конституции приблизилась к 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации на сегодняшнее утро составляет уже 49,5%. Такие обновленные данные обнародовал штаб по наблюдению за таким форматом волеизъявления.

Речь идёт о голосовании в российской столице и Нижегородской области. В этих субъектах свои голоса дистанционно отдали более 580 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что по состоянию на вечер четверга в мегаполисе проголосовали более 300 тысяч человек.

Как отмечает Москва 24, сам градоначальник также проголосовал в дистанционном формате, чтобы лично убедиться в возможностях системы и корректности её работы. Непосредственно местом голосования мэра стала Общественная палата.

Что касается участков, то все они, по оценке Собянина, функционируют без накладок. Он также уточнил, что все члены комиссий проходят тестирование на коронавирус, избирателям выдают индивидуальные средства защиты, измеряют температуру на входе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать как очно, так и дистанционно – во втором случае дедлайн смещается на 30 июня.

