Путин признал: Ясности с открытием границ для россиян нет

Неясными даже для президента остаются перспективы открытия авиасообщения с зарубежными странами. Как заявил Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, «непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - сказал Путин. Со вспышкой пандемии коронавируса нового типа и закрытием границ авиасообщение по всему миру практически остановилось. Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение тогда было сделано для вывозных рейсов по возвращению застрявших за границей россиян и отдельных полетов по поручению властей.

Прогнозировать сроки возобновления международных авиаперелетов в масштабах, достаточных для восстановления массового туризма, сейчас не берется никто. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение об открытии российских границ будет приниматься правительственным оперативным штабом, который будет ориентироваться на мнения эпидемиологов и данные от зарубежных стран. При этом, по его словам, ведутся переговоры об открытии границ с некоторыми государствами. В свою очередь, глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что власти рассматривают возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией. По его словам, Турция направила предложение России о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Вместе с тем, Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

В самой России курортный сезон начался с 1 июля. Гостиницы и другие объекты размещения при этом должны соблюдать целый ряд требований к организации отдыха постояльцев, разработанные Роспотребнадзором. Они касаются и соблюдения норм социального дистанцирования, в том числе на пляжах, и порядка размещения отдыхающих в номерах. Часть этих требований приводит к снижению числа отдыхающих, которых гостиница может разместить в своем номерном фонде. Как следствие, растет стоимость размещения. По сообщению «Интерфакса», рост цен на отдых в отелях Кубани достигает 50%, а в Крыму, порой, и всех ста процентов.

Сведения о резком росте цен на отдых в Крыму незамедлительно опровергли власти полуострова. Как заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Крым Алексей Черняк, «если цены и поднялись, то только на 10–15% по сравнению с прошлым годом».

То есть, если называть вещи своими именами, то все-таки поднялись. А, принимая во внимание тот факт, что туротрасль потеряла практически половину курортного сезона, и то, что в этой сфере сезон год кормит, да еще и с неясностью перспектив открытия границ не будет удивительным и дальнейший рост цен на отдых в России.

