«Яровой» по «Яндексу». ФСБ запросила ключи шифрования
«Яндекс» получил запрос от ФСБ РФ с требование предоставить ключи шифрования переписки пользователей.
«Закон Яровой» добрался до крупнейшего российского интернет-ресурса. ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования, как теперь выясняется, еще несколько месяцев назад. В соответствии с положениями так называемого закона Яровой все интернет-ресурсы, позволяющие обмен сообщениями пользователей, в данном случае, к примеру, «Яндекс.Почта», входят в реестр организаторов распространения информации, которые по запросу обязаны передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений пользователей. «Яндекс» пока ключи не передал. Но сегодня высказал свои соображения о происходящем.
Исполнение закона, направленного на соблюдение интересов безопасности, что, безусловно, важно, возможно без нарушения приватности данных пользователей, - говорится в заявлении пресс-службы «Яндекса», выдержки из которого приводит РБК. Требования законодательства, по мнению «Яндекса», не должны подразумевать передачу спецслужбам ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. Важно соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, - отметили в пресс-службе.
Первым «отказником» в такой ситуации оказался в прошлом году мессенджер Telegram. Его создатель Павел Дуров наотрез отказался передавать ФСБ ключи шифрования. После этого Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов и приступил к блокировке мессенджера в России. Однако полностью ограничить доступ к Telegram так и не удалось. В случае с «Яндексом» все будет иначе, - заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Я думаю, что судьба Telegram его не ожидает, но ключи шифрования, которые они отказались предоставлять, для них предоставляют определенную проблему с точки зрения того, что они будут делать в дальнейшем. Для “Яндекса” основная проблема заключается в том, что он активно сотрудничает с государством. В итоге они все равно отдадут эти данные. У них просто нет вариантов их не отдать. Telegram не имеет отношения формально к России, находится вне страны и вне ее юрисдикции. При этом Яндекс, несмотря на то, что головной офис компании находится в Нидерландах, позиционирует себя, как российская компания, пользуется определенными административными ресурсами внутри России. Надо понимать, что у них нет ни одной причины противодействовать государству в том, что оно хочет от них получить»
Пресс-секретарь президента вопрос журналистов о ключах шифрования «Яндекса» переадресовал Федеральной службе безопасности. Дмитрий Песков знал, куда послать: спецслужбы традиционно воздерживаются от комментариев.
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