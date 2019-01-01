«Яровой» по «Яндексу». ФСБ запросила ключи шифрования

«Закон Яровой» добрался до крупнейшего российского интернет-ресурса. ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования, как теперь выясняется, еще несколько месяцев назад. В соответствии с положениями так называемого закона Яровой все интернет-ресурсы, позволяющие обмен сообщениями пользователей, в данном случае, к примеру, «Яндекс.Почта», входят в реестр организаторов распространения информации, которые по запросу обязаны передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений пользователей. «Яндекс» пока ключи не передал. Но сегодня высказал свои соображения о происходящем.

Исполнение закона, направленного на соблюдение интересов безопасности, что, безусловно, важно, возможно без нарушения приватности данных пользователей, - говорится в заявлении пресс-службы «Яндекса», выдержки из которого приводит РБК. Требования законодательства, по мнению «Яндекса», не должны подразумевать передачу спецслужбам ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. Важно соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, - отметили в пресс-службе.

Первым «отказником» в такой ситуации оказался в прошлом году мессенджер Telegram. Его создатель Павел Дуров наотрез отказался передавать ФСБ ключи шифрования. После этого Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов и приступил к блокировке мессенджера в России. Однако полностью ограничить доступ к Telegram так и не удалось. В случае с «Яндексом» все будет иначе, - заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.