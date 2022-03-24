Яровая: Верховный суд поддержал идею забирать автомобили у лишённых прав водителей
Вице-спикер Госдумы Ириная Яровая заявила, что МВД и Верховный суд РФ поддержали предложение ужесточить наказание для водителей, пишет «Коммерсант».
По её словам, есть три основные новеллы. Так, предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без прав.
Вторая новелла — ввести уголовную ответственность для водителей, которые в третий раз сели за руль не имея прав и находились в состоянии опьянения, и допустили превышение скорости или выезд на встречную полосу.
Третья новелла - конфисковывать транспорт у владельцев, которых привлекли к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 км/ч и более, а также забирать машины у граждан, ранее неоднократно привлекавшихся к ответственности за езду без прав.
Ранее Госавтоинспекция Москвы объявила, что 27 марта будет приостановлена выдача водительских удостоверений из-за технических работ, сообщает RT.
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