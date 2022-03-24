Яровая: Верховный суд поддержал идею забирать автомобили у лишённых прав водителей

По её словам, есть три основные новеллы. Так, предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без прав.

Вторая новелла — ввести уголовную ответственность для водителей, которые в третий раз сели за руль не имея прав и находились в состоянии опьянения, и допустили превышение скорости или выезд на встречную полосу.

Третья новелла - конфисковывать транспорт у владельцев, которых привлекли к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 км/ч и более, а также забирать машины у граждан, ранее неоднократно привлекавшихся к ответственности за езду без прав.

Ранее Госавтоинспекция Москвы объявила, что 27 марта будет приостановлена выдача водительских удостоверений из-за технических работ, сообщает RT.

