Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и соцучреждений
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и социальных учреждений России, организовав прямые поставки такой продукции от производителей страны по доступным ценам. Об этом парламентарий заявила в ходе Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.
«Считаю необходимым предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и... поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене», — указала Яровая.
По ее словам, следует разработать механизм и даже применять это в качестве дополнительного инструмента оценки социальной ответственности предприятий.
Яровая также высказалась о подготовке кадров для рыбной отрасли, предложив Росрыболовству выступить с инициативой о включении в национальный проект «Кадры» допфинансирования на развитие морского колледжа и строительства дополнительных корпусов на Камчатке. Кроме того, депутат призвала создать морские колледжи с подготовкой по рыболовецким профессиям во всех прибрежных субъектах Дальневосточного федерального округа.
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