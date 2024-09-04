Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и соцучреждений

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и социальных учреждений России, организовав прямые поставки такой продукции от производителей страны по доступным ценам. Об этом парламентарий заявила в ходе Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

«Считаю необходимым предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и... поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене», — указала Яровая.

По ее словам, следует разработать механизм и даже применять это в качестве дополнительного инструмента оценки социальной ответственности предприятий.

Яровая также высказалась о подготовке кадров для рыбной отрасли, предложив Росрыболовству выступить с инициативой о включении в национальный проект «Кадры» допфинансирования на развитие морского колледжа и строительства дополнительных корпусов на Камчатке. Кроме того, депутат призвала создать морские колледжи с подготовкой по рыболовецким профессиям во всех прибрежных субъектах Дальневосточного федерального округа.

