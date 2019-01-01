Ярославский ФСИН опроверг смерть осужденного из-за пыток

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ярославской области опровергло данные о следах пыток и насилия на теле осужденного, который умер в реанимации. Госпитализация в ярославскую больницу была связана с попыткой суицида 30-летнего заключенного, заявили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был госпитализирован из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области 28 апреля после попытки самоубийства.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осужденному оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина следов пыток и насилия не обнаружено», — сказано в официальном сообщении.