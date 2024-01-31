Москва впервые отметит китайский Новый год

Правительство Москвы совместно с Посольством КНР в России сообщило, что российская столица впервые отметит китайский Новый год.

Улицы города и фестивальные площадки украсят в китайском традиционном стиле. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые в целом образуют особый пешеходный маршрут.

В Петербурге пройдет фестиваль в честь китайского Нового года

Жителям и туристам предложат познакомиться с китайской едой, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться китайской игре в Го. На территории комплекса «Солнце Москвы» состоятся танцевальные и акробатические шоу с участием китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств.

В Доме музыки пройдет концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow запланирована ярмарка.

В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля. Этот праздник в Китае принято отмечать 15 дней.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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