Москва впервые отметит китайский Новый год

Жителям и туристам предложат познакомиться с китайской едой, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться китайской игре в Го. На территории комплекса «Солнце Москвы» состоятся танцевальные и акробатические шоу с участием китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств.

В Доме музыки пройдет концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow запланирована ярмарка.

В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля. Этот праздник в Китае принято отмечать 15 дней.





