Врачи рассказали, как «незаметно» проходит инфаркт миокарда

Потливость, одышка, боль в руке и чувство страха могут быть признаками «незаметного» инфаркт миокарда. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Беневская в беседе с aif.ru.

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По ее словам, достаточно сильная и продолжительная боль возникает в спокойном состоянии организма и не проходит полностью от нитроглицерина.

Она добавила, что в таком случае не стоит заниматься самолечением, а нужно идти к врачу. По словам Беневской, своевременное обращение к медикам поможет сократить последствия заболевания и быстрее избавиться от него.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:БолезньСердцеМедицина
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