Японские машины подорожают в России на 15% после запрета экспорта
После запрета экспорта в Россию японских автомобилей с объемом мотора от 1,9 литра они подорожают на отечественном рынке на 15%, рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.
По его словам, цены повысятся из-за усложненной логистики поставок. При этом нишу «запретных» машин через несколько месяцев займут китайские модели, передает «Газета.Ru».
Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью «Радиоточке НСН» выразил уверенность, что российские покупатели обязательно заметят отсутствие японских автомобилей в салонах. Для российских покупателей будет сильно ограничен выбор праворульных машин. При этом, по его словам, россияне не должны столкнуться с проблемой импорта запчастей для японских авто
Япония с 9 августа запретит экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, гибридных машин и шин для крупногабаритных автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru