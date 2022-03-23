Японская компания бытовой техники Sharp заявила о приостановке поставок в РФ
Японская компания Sharp, специализирующаяся на выпуске бытовой техники, приняла решение временно прекратить отправку своей продукции в Россию из-за продолжающейся российской военной операции на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте производителя.
В компании отметили, что будут «продолжать наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры». При этом в компании отметили, что ситуация с поставками может измениться, а также выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование конфликта.
Об уходе с российского рынка ранее заявили многие производители бытовой и компьютерной техники. Так, немецкая компания Bosch приостановила всю производственную деятельность в России из-за спецоперации России на Украине.
Ранее немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке поставок электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
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