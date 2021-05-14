Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах из-за коронавируса

Министр по делам восстановления экономики, который отвечает за борьбу с коронавирусом, Ясутоси Нисимура заявил, что режим будет введен в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая.

Напомним, что в шести префектурах, включая Токио и Осаку, уже введено чрезвычайное положение. Рестораны закрываются к 20 часам, ограничено количество зрителей на концертах и спортивных мероприятиях.

Ранее врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио.

