Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах из-за коронавируса

Японское правительство планирует объявить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что рост количества заболевших происходит за несколько месяцев до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио

Министр по делам восстановления экономики, который отвечает за борьбу с коронавирусом, Ясутоси Нисимура заявил, что режим будет введен в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая.

Напомним, что в шести префектурах, включая Токио и Осаку, уже введено чрезвычайное положение. Рестораны закрываются к 20 часам, ограничено количество зрителей на концертах и спортивных мероприятиях.

Ранее врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияЯпонияКоронавирус
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