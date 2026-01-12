«Январь или июнь»: Когда говорить с начальством о повышении на работе
В каждой компании существуют гласные и негласные правила, без учета которых любой разговор о карьерном росте обернется гарантированным провалом, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Эффективность разговоров с начальством о повышении зависит не от времени года, а от правил в каждой конкретной компании и настроения руководителя, объяснил в интервью НСН президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Согласно опросам, около трети мужчин (35%) рассчитывают на карьерный рост, а среди женщин этот показатель ниже (26%). При этом одним из ключевых факторов является возраст – наибольший карьерный оптимизм у работников до 35 лет, а вот в категории 45+ в повышение верит лишь каждый пятый. Захаров объяснил, что делать желающим вырасти в должности или зарплате.
«Нет подходящего, неподходящего или "лучшего" времени для подобных разговоров. Не важно, июнь на календаре или январь, все абсолютно индивидуально. Это зависит от конкретной компании, конкретного человека, его положения и достижений в компании. Если у человека есть какие-то достижения, а руководитель в хорошем настроении, то имеет смысл поговорить. Если же настроение руководителя плохое, смысла говорить нет. Все компании разные. Для того, чтобы понимать, что делать, нужно просто очень хорошо знать, какие правила существуют в той конкретной компании, в которой человек работает. Сначала нужно изучить эти правила, они могут быть формализованы на бумаге, жестко закреплены, либо передаваться из-за уст в уста, но они есть всегда. Начинать говорить о повышении, не зная этих правил - это гарантированный провал», - разъяснил эксперт.
При этом он отметил, что в крупном бизнесе система повышений работает по-другому.
«В крупном бизнесе есть понятие кадрового резерва. Разговаривать никакого смысла нет, все за год, два, три, иногда за 10 лет знают свою траекторию, от чего зависит повышение. Оно происходит автоматически, без всяких разговоров», - заключил собеседник НСН.
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова ранее объяснила «Радиоточке НСН», как входить в работу после длинных праздников без излишнего стресса.
