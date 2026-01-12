Эффективность разговоров с начальством о повышении зависит не от времени года, а от правил в каждой конкретной компании и настроения руководителя, объяснил в интервью НСН президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Согласно опросам, около трети мужчин (35%) рассчитывают на карьерный рост, а среди женщин этот показатель ниже (26%). При этом одним из ключевых факторов является возраст – наибольший карьерный оптимизм у работников до 35 лет, а вот в категории 45+ в повышение верит лишь каждый пятый. Захаров объяснил, что делать желающим вырасти в должности или зарплате.