В Калининградской области нашли редкий янтарь с иголками доисторической сосны

Там отметили, что таких инклюзов (ископаемые остатки организма, попавшего в янтарь) не добывали последние пять лет. Обычно в янтаре находят насекомых, хвоя попадается крайне редко.

Янтарь весит 29 граммов. После шлифовки и полировки до зеркального блеска камень выставят на аукцион.

Ранее в Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства, напоминает RT.

