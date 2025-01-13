В Калининградской области нашли редкий янтарь с иголками доисторической сосны
13 января 202510:56
В Калининградской области обнаружили янтарь с застывшими внутри иголками древней сосны возрастом 50 млн лет, рассказали в пресс-службе янтарного комбината.
Там отметили, что таких инклюзов (ископаемые остатки организма, попавшего в янтарь) не добывали последние пять лет. Обычно в янтаре находят насекомых, хвоя попадается крайне редко.
Янтарь весит 29 граммов. После шлифовки и полировки до зеркального блеска камень выставят на аукцион.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru