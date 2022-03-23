Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к «Яндекс.Еде»

Роскомнадзор не вносил сайт сервиса доставки «Яндекс.Еда» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и не ограничивал доступ к нему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее ряд СМИ сообщили об ограничении Роскомнадзором доступа к «Яндекс.Еде». Также, по их данным, сайт был внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее издание Forbes сообщило об утечке данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда» в интернет. На сайте, куда попала личная информация, можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, а также номера телефонов заказчиков.

Однако в пресс-службе компании опровергли утечку данных из «Яндекс.Еды». По их данным, сейчас речь идет о ситуации, которая произошла еще в начале марта. По информации пресс-службы, все пользователи были уведомлены об утечке данных, компания также обратилась в правоохранительные органы.

