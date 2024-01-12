«Яндекс» восстановил работу гаджетов умного дома после сбоя
12 января 202420:26
В работе устройств умного дома «Яндекс» произошел кратковременный сбор, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В пятницу пользователи умного дома «Яндекса» пожаловались на сложности с управлением устройствами. Отсутствовало подключение к приложению «Умный дом с Алисой».
На текущий момент специалисты компании восстановили работу всех устройств.
Сбой в работе умных устройств «Яндекса» также зафиксировали 12 декабря. Пользователи заявили о неполадках с голосовым помощником «Алиса», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru