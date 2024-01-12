«Яндекс» восстановил работу гаджетов умного дома после сбоя

В работе устройств умного дома «Яндекс» произошел кратковременный сбор, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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В пятницу пользователи умного дома «Яндекса» пожаловались на сложности с управлением устройствами. Отсутствовало подключение к приложению «Умный дом с Алисой».

На текущий момент специалисты компании восстановили работу всех устройств.

Сбой в работе умных устройств «Яндекса» также зафиксировали 12 декабря. Пользователи заявили о неполадках с голосовым помощником «Алиса», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойГаджетыЯндекс

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