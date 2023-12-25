«Яндекс» объяснил пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой
Название Эгейского моря исчезло из сервиса «Яндекс карты» вследствие технических неполадок, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Специалисты «Яндекса» исправили техническую ошибку. В компании отметили, что такие неполадки возникают периодически, но оперативно устраняются.
В «Яндекс» объяснили, что мировая карта технически поделена на части для удобства рендеринга. При обновлении схемы возникла ошибка и название Эгейского моря временно исчезло.
Отсутствие названия Эгейского моря 25 декабря заметили пользователи «Яндекс карт». При этом проблем с отображением на карте меток соседних морей не возникало, отмечает «Радиоточка НСН».
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