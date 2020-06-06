«Яндекс» составил «словарь» новых слов россиян за прошедшее десятилетие

«Яндекс» обновил «словарь» россиян с учетом их запросов в соцсетях и поисковых системах. Исследование о наиболее популярных словах проведено ко Дню русского языка, который отмечается июня. Результаты анализа «Яндекс» опубликовал на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что в 2020 году топ-3 составили слова «локдаун» (резкое сокращение социальной активности по причине закрытия учреждений и запретов на передвижение) «ауф» (выражение одобрения восхищения в значении «класс», «круто») и «падра» (слово из известной хип-хоп композиции без конкретного перевода)., отмечает «Интерфакс».

Тройка-2019: «бумер», «фудпорн» и «вислово». В 2018 году три самых популярных запроса были на слова «хайли лайкли», «сквиши», «чуитс».

Исследователи «Яндекса» отмечают, что по наиболее частым запросам слов и их значений можно сделать выводы о веянии времени. По их данным, в 2020 году в число наиболее частых запросов значений слов попали «карантин» и «врач».

