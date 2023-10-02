«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 29 рейсов

Так, в столичном аэропорту Внуково перенесли пять рейсов, а шесть отменили, в Домодедово задержали десять рейсов, а в Шереметьево задержали вылет семи самолетов, один рейс отметили. В аэропорту Жуковский о сбоях не сообщается.

Причину задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не называют.

Ранее неопознанный дрон парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, напоминает RT.

