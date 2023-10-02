«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 29 рейсов
2 октября 202310:29
В Москве отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, в столичном аэропорту Внуково перенесли пять рейсов, а шесть отменили, в Домодедово задержали десять рейсов, а в Шереметьево задержали вылет семи самолетов, один рейс отметили. В аэропорту Жуковский о сбоях не сообщается.
Причину задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не называют.
Ранее неопознанный дрон парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru