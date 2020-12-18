«Яндекс» представил слова года сразу за 10 лет
«Яндекс» составил рейтинг главных слов за последние десять лет. Список составлен на основе поисковых запросов.
В уходящем году главными словами были словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция». В минувшем - «рецессия», «постирония» и «люстрации». В 2018 году ползователи чаще всего искали«каршеринг», а также мягкие антистресс-игрушки «сквиши» и «слайм».
В 2017 году попоулярность обрели «спиннеры», «криптовалюта» и «майнинг». Слова года также выбирает Оксфордский словарь, но в 2020 году его не выбрали. Вместо этого ученые-лингвисты выпустили целый отчет, в котором проанализировали новые явления в языке.
Ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал самый популярный у россиян трек в 2020 году. Им стала песня «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti, пишет RT.
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