«Яндекс» представил слова года сразу за 10 лет

В уходящем году главными словами были словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция». В минувшем - «рецессия», «постирония» и «люстрации». В 2018 году ползователи чаще всего искали«каршеринг», а также мягкие антистресс-игрушки «сквиши» и «слайм».



В 2017 году попоулярность обрели «спиннеры», «криптовалюта» и «майнинг». Слова года также выбирает Оксфордский словарь, но в 2020 году его не выбрали. Вместо этого ученые-лингвисты выпустили целый отчет, в котором проанализировали новые явления в языке.

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал самый популярный у россиян трек в 2020 году. Им стала песня «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti, пишет RT.



