Бильжо: Давайте говорить друг другу приятные слова!

21 ноября 201920:00

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года

Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года — им стало выражение «чрезвычайная ситуация в области климата» («climate emergency»), Слово года предназначено для того, чтобы «отразить настроение или озабоченности уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости».

Андрей Бильжо: «Мне кажется, это очень удачный выбор. У нас кругом чрезвычайные ситуации и кругом речь идет о климате. Политическом ли, или климате, как о погоде. Климат в стране, климат в семье. Я бы не хотел, чтобы в следящем году было много чрезвычайных ситуаций в области любого климата», - отметил Андрей Бильжо, общаясь с НСН

2

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором. К таким крайним мерам врачам приходится прибегать только в очень редких случаях — с тяжелыми огнестрельными или ножевыми ранениями. Вероятность того, что такие пациенты выживут, составляет около 5%.

Андрей Бильжо: «Самое главное, что американские врачи продвигаются в области медицины все дальше и дальше. А есть страны, в которых не хватает элементарных лекарств и на развитие медицины не хватает ни денег, ни времени. Я голосую за те страны, в которых медицина развивается, потому, что ничего важнее медицины не существует. В течение всей нашей жизни мы находимся под наблюдением врачей. А если не находимся, то, все равно, рано или поздно к ним приходим», - подчеркнул он в беседе с НСН

3

Болельщиков, оскорбивших Дзюбу, не хотят пускать на игры Евро-2020

РФС плaнирует добиться того, чтобы оскорблявшим форвaрдa Артемa Дзюбу фaнaтaм зaпретили посещaть игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сaм инцидент произошел в ходе мaтчa России и Сaн-Мaрино. Некоторые фaнaты нaчaли кричaть оскорбления в aдрес Дзюбы.

Андрей Бильжо: «Я бы наказывал не только фанатов, которые оскорбляют футболистов, но и вообще всех людей, которые кого-то оскорбляют. Давайте перестанем оскорблять друг друга! Друзья мои, давайте говорить какие-то приятные слова! Елки-палки, это же так просто! Вот смотрите, я сейчас скажу: я вас люблю (даже тех, кто мне неприятен), и желаю вам здоровья, но не прощаюсь пока!», - сказал он в эфире НСН

4

Почти половина российских семей держат дома питомцев

Почти половина российских семей держат дома питомцев. По данным опроса аналитического центра НАФИ, у 33% живут кошки, а у 18% — собаки. Мелких животных (кроликов, хомяков и морских свинок), а также птиц и аквариумных рыбок содержит всего 2% россиян.

Андрей Бильжо: «15 лет моя собака-такса прожила буквально "на мне". И я, конечно, абсолютный собачник. Хотя, после смерти моей таксы я не смог завести другую собаку, потому что я – однолюб. Всех людей, которые любят любых животных, я тоже люблю и уважаю, потому, что у этих людей есть сердце, и, как правило, это добрые люди», - сказал Андрей Бильжо НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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