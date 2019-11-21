Бильжо: Давайте говорить друг другу приятные слова!

Андрей Бильжо: «Самое главное, что американские врачи продвигаются в области медицины все дальше и дальше. А есть страны, в которых не хватает элементарных лекарств и на развитие медицины не хватает ни денег, ни времени. Я голосую за те страны, в которых медицина развивается, потому, что ничего важнее медицины не существует. В течение всей нашей жизни мы находимся под наблюдением врачей. А если не находимся, то, все равно, рано или поздно к ним приходим», - подчеркнул он в беседе с НСН.

