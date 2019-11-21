Бильжо: Давайте говорить друг другу приятные слова!
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года
Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года — им стало выражение «чрезвычайная ситуация в области климата» («climate emergency»), Слово года предназначено для того, чтобы «отразить настроение или озабоченности уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости».
Андрей Бильжо: «Мне кажется, это очень удачный выбор. У нас кругом чрезвычайные ситуации и кругом речь идет о климате. Политическом ли, или климате, как о погоде. Климат в стране, климат в семье. Я бы не хотел, чтобы в следящем году было много чрезвычайных ситуаций в области любого климата», - отметил Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти
Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором. К таким крайним мерам врачам приходится прибегать только в очень редких случаях — с тяжелыми огнестрельными или ножевыми ранениями. Вероятность того, что такие пациенты выживут, составляет около 5%.
Андрей Бильжо: «Самое главное, что американские врачи продвигаются в области медицины все дальше и дальше. А есть страны, в которых не хватает элементарных лекарств и на развитие медицины не хватает ни денег, ни времени. Я голосую за те страны, в которых медицина развивается, потому, что ничего важнее медицины не существует. В течение всей нашей жизни мы находимся под наблюдением врачей. А если не находимся, то, все равно, рано или поздно к ним приходим», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Болельщиков, оскорбивших Дзюбу, не хотят пускать на игры Евро-2020
РФС плaнирует добиться того, чтобы оскорблявшим форвaрдa Артемa Дзюбу фaнaтaм зaпретили посещaть игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сaм инцидент произошел в ходе мaтчa России и Сaн-Мaрино. Некоторые фaнaты нaчaли кричaть оскорбления в aдрес Дзюбы.
Андрей Бильжо: «Я бы наказывал не только фанатов, которые оскорбляют футболистов, но и вообще всех людей, которые кого-то оскорбляют. Давайте перестанем оскорблять друг друга! Друзья мои, давайте говорить какие-то приятные слова! Елки-палки, это же так просто! Вот смотрите, я сейчас скажу: я вас люблю (даже тех, кто мне неприятен), и желаю вам здоровья, но не прощаюсь пока!», - сказал он в эфире НСН.
Почти половина российских семей держат дома питомцев
Почти половина российских семей держат дома питомцев. По данным опроса аналитического центра НАФИ, у 33% живут кошки, а у 18% — собаки. Мелких животных (кроликов, хомяков и морских свинок), а также птиц и аквариумных рыбок содержит всего 2% россиян.
Андрей Бильжо: «15 лет моя собака-такса прожила буквально "на мне". И я, конечно, абсолютный собачник. Хотя, после смерти моей таксы я не смог завести другую собаку, потому что я – однолюб. Всех людей, которые любят любых животных, я тоже люблю и уважаю, потому, что у этих людей есть сердце, и, как правило, это добрые люди», - сказал Андрей Бильжо НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Москвичам рассказали о наступлении неклассической зимы
- Минздрав: Тесты на наркотики при получении прав начнутся с 1 июля 2020 года
- Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
- Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь в Instagram
- Захарова пообещала следить за действиями НАТО в космосе