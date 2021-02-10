«Яндекс» рассказал о смерти актрисы Хилькевич, но она жива

Звезда «Универа» Анна Хилькевич ответила обеспокоенным поклонникам, что с ней все в порядке, «много планов и незавершённых дел». Об этом она написала в своем Instagram.

В поисковой строке «Яндекса» накануне появилась информация о смерти актрисы с краткой вставкой биографии артистки. Обеспокоенные поклонники написали об этом Хилькевич.

Актриса отнеслась к этому с юмором. «Не сейчас», - написала она в своем микроблоге.



