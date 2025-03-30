«Яндекс Музыка» восстановила работу

В пресс-службе сообщили, что у части пользователей наблюдались временные сложности с доступом к определённым сервисам Яндекса. «Сейчас сервис «Яндекс Музыка» работает в обычном режиме», - сказали в пресс-службе.

В воскресенье, 30 марта российские пользователи начали сообщать о сбоях в работе «Яндекс Музыки». К 13:30 по московскому времени количество жалоб превысило 2,3 тысячи. В пресс-службе «Яндекс» подтвердили, что у части пользователей возникли трудности с доступом к некоторым сервисам компании. Представители компании также заявили, что специалисты активно занимаются решением возникших проблем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

