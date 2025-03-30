Россияне сообщают о проблемах в работе «Яндекс Музыки»

Россияне сообщают о проблемах в работе «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса мониторинга сбоев Downdetector.

В работе сервисов «Яндекса» возникли сбои

Согласно информации Downdetector, первые сообщения о сбоях в работе сервиса «Яндекс Музыка» начали поступать около 12 часов дня. После 13 часов наблюдался новый всплеск жалоб от пользователей. Основные проблемы связаны с работой приложения и сайта, а также с трудностями при загрузке треков.

В то же время незначительные неполадки зафиксированы в работе поисковика «Яндекс» и сервиса «Яндекс Пэй». Однако количество жалоб на эти сервисы остается небольшим — 180 и 400 соответственно, согласно данным Downdetector.

Агентство отмечает, что «Яндекс» подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, возникшие у ряда пользователей, а специалисты компании работают над их устранением.

Это не первый сбой в работе «Яндекс Музыки» в этом месяце. 17 марта работе сервисов «Яндекса Go» и «Яндекс Музыки» также был сбой. Тогда число жалоб превысило 5,5 тысячи, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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