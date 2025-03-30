Россияне сообщают о проблемах в работе «Яндекс Музыки»
Россияне сообщают о проблемах в работе «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса мониторинга сбоев Downdetector.
Согласно информации Downdetector, первые сообщения о сбоях в работе сервиса «Яндекс Музыка» начали поступать около 12 часов дня. После 13 часов наблюдался новый всплеск жалоб от пользователей. Основные проблемы связаны с работой приложения и сайта, а также с трудностями при загрузке треков.
В то же время незначительные неполадки зафиксированы в работе поисковика «Яндекс» и сервиса «Яндекс Пэй». Однако количество жалоб на эти сервисы остается небольшим — 180 и 400 соответственно, согласно данным Downdetector.
Агентство отмечает, что «Яндекс» подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, возникшие у ряда пользователей, а специалисты компании работают над их устранением.
Это не первый сбой в работе «Яндекс Музыки» в этом месяце. 17 марта работе сервисов «Яндекса Go» и «Яндекс Музыки» также был сбой. Тогда число жалоб превысило 5,5 тысячи, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru