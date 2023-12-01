Яндекс Музыка провела ребрендинг и перешла на новую модель рекомендаций
Сервис Яндекс Музыка перешел на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейросетей и провел ребрендинг, представив новую бренд-платформу, логотип и визуальный стиль. Об этом сообщили НСН в пресс-службе компании.
Как отметила руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович, обновление нацелено «сделать музыку бесконечным источником воодушевления и вдохновения» с помощью рекомендаций. Теперь умная система «Моя волна» использует глубокие нейронные сети для анализа развития и прогнозирования музыкальных интересов пользователей.
«Анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, "Моя волна" теперь способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения. Это аналогично работе современных языковых моделей, таких как Yandex GPT, но уже в контексте музыки», — пояснил главный по рекомендациям в сервисе Александр Сафронов.
В то же время Яндекс Музыка обновила свои ключевые разделы. Так, на главном экране сервиса появились быстрый переход к коллекции, истории прослушиваний в «Моей волне» по жанрам, разделы «В стиле» и «Встретились в Моей волне». В разделе «Коллекция» доступны специальные рекомендации по музыке, собранной пользователем.
Также обновился логотип платформы. Яндекс Музыка отказалась от изображения музыкальной ноты и сделала центральным графическим элементом яркий импульс. Он символизирует воодушевление пользователя от подобранной для него музыки.
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