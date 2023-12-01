Яндекс Музыка провела ребрендинг и перешла на новую модель рекомендаций

Как отметила руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович, обновление нацелено «сделать музыку бесконечным источником воодушевления и вдохновения» с помощью рекомендаций. Теперь умная система «‎Моя волна»‎ использует глубокие нейронные сети для анализа развития и прогнозирования музыкальных интересов пользователей.

«Анализируя историю прослушиваний, последовательность музыкальных треков и другие факторы, "Моя волна" теперь способна уловить направление развития музыкального вкуса человека и предсказать его увлечения. Это аналогично работе современных языковых моделей, таких как Yandex GPT, но уже в контексте музыки», — пояснил главный по рекомендациям в сервисе Александр Сафронов.

В то же время Яндекс Музыка обновила свои ключевые разделы. Так, на главном экране сервиса появились быстрый переход к коллекции, истории прослушиваний в «Моей волне» по жанрам, разделы «‌‎В стиле» и «Встретились в Моей волне». В разделе «Коллекция» доступны специальные рекомендации по музыке, собранной пользователем.

Также обновился логотип платформы. Яндекс Музыка отказалась от изображения музыкальной ноты и сделала центральным графическим элементом яркий импульс. Он символизирует воодушевление пользователя от подобранной для него музыки.

