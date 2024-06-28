«Яндекс музыка» по требованию РКН ограничила доступ к двум украинским исполнителям
Стриминговый сервис «Яндекс музыка» ограничил доступ к страницам двух украинских исполнителей по требованию Роскомнадзора (РКН), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что артисты направляют денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их песнях также усмотрели противоправный контент и дискредитацию российских военных.
Как напомнили в РКН, мониторинг контента, представленного в интернете, ведется регулярно. За 2023 год и 2024 год ведомство проанализировало 15 443 аудиовизуальных произведений и выявило 2 316 нарушений. Меры реагирования по каждому случаю уже приняты.
Ранее выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко заявил об отмене концерта в рамках музыкального фестиваля Atlas United 2024, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru