«Яндекс музыка» по требованию РКН ограничила доступ к двум украинским исполнителям

Уточняется, что артисты направляют денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их песнях также усмотрели противоправный контент и дискредитацию российских военных.

Как напомнили в РКН, мониторинг контента, представленного в интернете, ведется регулярно. За 2023 год и 2024 год ведомство проанализировало 15 443 аудиовизуальных произведений и выявило 2 316 нарушений. Меры реагирования по каждому случаю уже приняты.

Ранее выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко заявил об отмене концерта в рамках музыкального фестиваля Atlas United 2024, напоминает «Радиоточка НСН».

