«Яндекс» может выйти на рынок игр

По словам Азовского, это может быть как разработка собственных игр, так и дистрибуция. Он добавил, что поскольку рынок игр большой, поэтому от появления нового игрока станет только лучше.

Как отмечает Интерфакс, над направлением игр работает конкурент «Яндекса» Mail.ru Group. По данным агентства, это игровое направление приносит компании около 40% выручки.

