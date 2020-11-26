«Яндекс» может выйти на рынок игр

Российская IT-компания «Яндекс» рассматривает возможность выйти на рынок игр. Об этом заявил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский в ходе онлайн-конференции Sberbank CIB, передает Интерфакс.

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По словам Азовского, это может быть как разработка собственных игр, так и дистрибуция. Он добавил, что поскольку рынок игр большой, поэтому от появления нового игрока станет только лучше.

Как отмечает Интерфакс, над направлением игр работает конкурент «Яндекса» Mail.ru Group. По данным агентства, это игровое направление приносит компании около 40% выручки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Яндекс
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