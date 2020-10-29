«Яндекс» не переизбрал Германа Грефа в свой совет директоров
Акционеры "Яндекса" не переизбирали президента "Сбера" Германа Грефа членом совета директоров компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление "Яндекса".
Как передает агентство, акционеры приняли данное решение на годовом собрании акционеров корпорации в четверг 29 октября. Кроме того, на собрании было приняло решение о переизбрании главы компании Аркадия Воложа на пост исполнительного директора на следующие 4 года и о продлении полномочий технического директора Михаила Парахина.
Греф стал членом совета директоров "Яндекса" в 2014 году и затем его полномочия были продлены еще на три года в 2017 году. Как сообщает агентство, причиной отказа "Яндекса" переизбирать Грефа стала сделка по разделению активов между компаниями.
3 июня 2020 года "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком. После этого Греф публично заявлял, что может не продлить свои полномочия в совете директоров "Яндекса" на еще один срок.
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