«Яндекс» не переизбрал Германа Грефа в свой совет директоров

Как передает агентство, акционеры приняли данное решение на годовом собрании акционеров корпорации в четверг 29 октября. Кроме того, на собрании было приняло решение о переизбрании главы компании Аркадия Воложа на пост исполнительного директора на следующие 4 года и о продлении полномочий технического директора Михаила Парахина.

Греф стал членом совета директоров "Яндекса" в 2014 году и затем его полномочия были продлены еще на три года в 2017 году. Как сообщает агентство, причиной отказа "Яндекса" переизбирать Грефа стала сделка по разделению активов между компаниями.

3 июня 2020 года "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком. После этого Греф публично заявлял, что может не продлить свои полномочия в совете директоров "Яндекса" на еще один срок.

