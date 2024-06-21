Яна Рудковская заявили, что попала в эпицентр урагана в Москве
21 июня 202400:34
Российский продюсер Яна Рудковская попала в ураган, когда выезжала из своего дома в Подмосковье, сообщает 360».
Несколько упавших деревьев преградили ей путь на Успенском шоссе. Чтобы объехать их, пришлось выезжать на встречную полосу.
«Что творится вообще — я не знаю, как мы поедем», — заявила продюсер.
Рудковская призвала своих подписчиков быть аккуратнее на дорогах.
Ранее стало известно, что в Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru