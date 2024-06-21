Яна Рудковская заявили, что попала в эпицентр урагана в Москве

Российский продюсер Яна Рудковская попала в ураган, когда выезжала из своего дома в Подмосковье, сообщает 360».

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Несколько упавших деревьев преградили ей путь на Успенском шоссе. Чтобы объехать их, пришлось выезжать на встречную полосу.

«Что творится вообще — я не знаю, как мы поедем», — заявила продюсер.

Рудковская призвала своих подписчиков быть аккуратнее на дорогах.

Ранее стало известно, что в Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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